Maxi raduno, le prime Harley rombano in città

Partito il countdown per il il 30° anniversario dell’European H.O.G. Rally e in città sono arrivate le prime Harley Davidson. Ieri il mercato di piazza Simoncelli si è svolto sotto i portici ercolani per consentire di terminare l’allestimento degli stand necessari per lo svolgimento dell’evento. Da giovedì cambia tutto, il carico e scarico sarà consentito, nelle zone interessate, fino alle 10. Il sindaco ha incontrato i commercianti a cui ha consegnato il depliant con tutte le indicazioni che riguardano lo svolgimento della manifestazione e le modifiche alla viabilità. Potenziata anche la raccolta dei rifiuti.

Il primo cittadino, durante l’annuncio della manifestazione, si era scusato con cittadini ed esercenti per i disagi che dovranno affrontare in questi tre giorni intensi dedicati alle moto. Ha pagato la scelta di effettuarlo in bassa stagione, riempiendo così le strutture recettive della città e dei comuni limitrofi. Pronti i rinforzi anche in bar e ristoranti, ma per i motociclisti sarà allestita anche una zona food&beverage, oltre ad un mercatino dedicato per lo più alle due ruote. Non mancherà l’intrattenimento targato Virgin Radio con Dj Ringo in consolle. Ma i riflettori sono accesi sull’ordine e la sicurezza: i volontari della protezione civile regionale sono stati allertati, ma ci sarà anche un aumento di personale delle forze dell’ordine. Saranno posizionati anche i blocchi antiterrorismo e sarà in vigore il divieto d’introduzione del vetro in piazza, così come la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro. Inoltre sarà emessa un’ordinanza che prevede il limite di 5° per le bevande alcoliche da asporto. Ci saranno punti per contingentare gli accessi e dal punto di vista sanitario, l’Ast ha fatto sapere che "per quanto riguarda gli eventi pubblici a massiccio afflusso di persone, come potrebbe essere il raduno motociclistico previsto per il primo fine settimana di giugno, la Direzione Strategica comunica che l’Ospedale di Senigallia - cosi come tutta la sanità dell’AST di Ancona - è organizzato per rispondere a qualsiasi emergenza. Tutti gli Ospedali hanno un piano Peimaf che si attiva qualora si rendesse necessario".

Le moto saranno parcheggiate in piazzale Morandi, lungomare Marconi, lungomare Dante Alighieri, e lungo via Portici Ercolani. Tra le raccomandazioni, c’è quella di avvicinarsi con l’auto alle zone interessate all’evento, solo se necessario per agevolare l’eventuale transito dei mezzi di soccorso.

Silvia Santarelli