Maxi rissa: identificati e denunciati in sei

Maxi rissa davanti al centro commerciale Il Gentile, individuati e tutti denunciati dalla polizia i sei partecipanti alla violenta zuffa tra parenti, nata dal mancato gradimento di imminenti nozze. Il questore Cesare Capocasa ha emesso anche tre avvisi orali a due donne e un uomo di origini meridionali e residenti in città. La rissa era scoppiata sabato 15 aprile alle 12,30 per una futura nuora non gradita alla famiglia originaria del promesso sposo. Quel 15 aprile il centralino del numero di emergenza 112 era stato subissato di chiamate di cittadini che, increduli e spaventati, stavano assistendo alla furibonda rissa a mani nude davanti il centro commerciale. Le sei persone tutte appartenenti a due nuclei familiari legati tra loro da parentela, si erano ritrovati e incrociati per caso fuori dal centro commerciale dove erano andati per gli acquisti.

Ma sono bastati qualche sguardo e poche parole per accendere gli animi: in pochi istanti sono volati i primi schiaffi, seguiti da pugni e calci. Botte da orbi: alcuni sono finiti a terra e da quella posizione continuavano a dare calci. Alcuni presenti, spaventati dalla rissa e dalle urla hanno richiesto l’intervento della polizia, altri riprendevano la rissa col telefonino. Due pattuglie della polizia sono sopraggiunte e hanno faticato non poco a riportare la calma. Tutte e sei le persone, uomini e donne, presentavano arrossamenti, graffi, tumefazioni e, alcuni anche vestiti strappati dai contatti e dalle rovinose cadute a terra. Mentre gli agenti li identificavano alcuni hanno tentato di nuovo di sferrare calci e pugni. Sul posto due ambulanze che hanno trasportato due feriti al pronto soccorso mentre gli altri vi si sono recati con mezzi propri.

I poliziotti sono rimasti con loro per prevenire ritorni di violenza. Tutti sono stati visitati e medicati per le lesioni riportate con prognosi sino a dieci giorni. I poliziotti hanno sentito i numerosi testimoni e acquisito i video girati con il telefonino. In poco tempo sono state ricostruite tutte le fasi della rissa: i 6 sono stati denunciati per rissa. Tre dei picchiatori hanno pregressi giudiziari per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. In passato per i loro eccessi era stato richiesto l’intervento delle forze di polizia. Così nei confronti di questi tre fabrianesi, due donne e un uomo, due di 25 uno di 50 anni è scattato il "cartellino giallo" del questore Capocasa: uno speciale monito a cambiare condotta di vita ed a tenersi lontani da reati e discutibili compagnie. In caso contrario si potrà essere destinatari della misura più grave della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Gli "avvisati", saranno monitorati nel tempo.