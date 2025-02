Maxi rissa in piazza del Papa: "Sembravano bestie, era un ring"

Era nato tutto da alcune sedie occupate. Si era fatto tardi in piazza del Papa e il caffè letterario Vagamondo doveva chiudere. Sulle loro sedie però, fuori dal locale, c’erano seduti dei ragazzi che non se ne volevano andare. Avevano preso a male parole la titolare e i suoi dipendenti. Perfino un cliente, intervenuto per sedare gli animi, c’era finito di mezzo rimediando una sgabellata in testa. In pochi minuti era scoppiato il caos nel salotto buono della città, dove ha sede anche la Prefettura, diventato un ring a cielo aperto. Sedie che volavano, sgabelli usati per colpire, tavolini divelti. Il bilancio era stato di tre feriti portati in pronto soccorso e il bistrot danneggiato. Era il 2 ottobre del 2021. I filmati di quella maxi rissa avevano fatto il giro dei social. A quasi quattro anni dai fatti ieri è partito il processo a carico di quattro giovani, tra i 24 e i 27 anni, accusati di lesioni aggravate e danneggiamento in concorso. Sarebbero i responsabili della maxi rissa, individuati dalle indagini della polizia che aveva potuto contare proprio su diversi video tra quelli estrapolati dalle telecamere di pubblica sicurezza e quelli fatti a livello amatoriale. Uno dei quattro imputati proseguirà con la messa alla prova, chiesta ieri dal suo difensore Gianluca Gobbi. Per gli altri tre, difesi dagli avvocati Michele Di Ruggero ed Ennio Tomassoni, si proseguirà con il rito ordinario.

In aula, davanti al giudice Matteo Di Battista, è stata sentita una testimone, la cameriera di Vagamondo. "Eravamo in chiusura del locale – ha riferito la teste – sono andata da quei ragazzi che erano seduti sulle nostre sedie per chiedere loro di alzarsi. Non lo volevano fare, tutta la sera hanno dato fastidio, saltavano sulle sedie, svitavano le lampadine. Sono andata dalla mia titolare poi è intervenuta lei. Quel gruppetto continuava a rispondere male, dicevano qui è casa nostra, facciamo come ci pare, tu non sei nessuno. E’ intervenuto un nostro cliente per cercare di appianare le cose ma è scoppiato il delirio. Lo hanno colpito in testa con uno sgabello. Poi hanno preso le vetrate del bar a sgabellate, noi c’eravamo chiusi dentro. Fuori era il caos, ci saranno state una ventina di persone, una folla inferocita, più che umani erano bestie. Un ragazzo con i capelli rasta, di colore, è salito su una sedia e poi si è lanciato sulla folla come fanno nel wrestling".

La testimone, sentita all’epoca dalla polizia, aveva riconosciuto alcuni degli imputati. I feriti, oltre al cliente che oggi ha 30 anni, c’era stato anche un barista di un altro locale della piazza, 37 anni, intervenuto per sedare la rissa, avevano riportato prognosi tra i 4 e i 7 giorni. Prossima udienza il 17 luglio per sentire i testimoni della difesa e gli imputati.

Marina Verdenelli