Maxi rissa tra bande a colpi di bastone. Caos e proteste nel cuore della movida

Prima si sono tolti le magliette poi, rimasti a torso nudo, si sono affrontati impugnando dei legni della lavagnetta del ristorante "La Trattoria della Fortuna" che avevano danneggiato poco prima. Scene da duello rusticano sabato sera nel centro storico di Jesi, nella zona della movida, tra piazza delle Monighette e le scalette. Attorno alle 20, con il ristorante pieno di clienti, due giovani, di origine straniera, si sono affrontati ferendosi. Con loro c’erano anche due gruppetti di amici che contribuivano a creare problemi. E non sarebbe nemmeno la prima volta. I locali della zona sono stanchi e chiedono più attenzione da parte delle forze dell’ordine perché dopo i primi controlli il caos si ripresenta. Ci sarebbero delle bande di ragazzi che si ubriacano e poi si azzuffano. Sabato lo scontro è stato anche filmato. "Si rincorrevano con i bastoni – spiega Davide Zanotti, titolare dell’Hemingway Café – una guerriglia dove hanno divelto la lavagna del ristorante di mio figlio. Uno era anche sporco di sangue. Siamo stanchi di lavorare così, con situazioni di aggressività fuori dai nostri locali. Queste persone poi pretendono che gli diamo anche da bere ma noi non lo facciamo e ci prendiamo anche le loro offese. I carabinieri sono venuti due volte ma poi quando vanno via ricominciano".

Gruppi di ragazzi, sarebbero tutti maggiorenni, che si portano da bere da casa e poi recano disturbo tutta la sera fino alla notte. Stanno sei, sette ore in giro a fare il bello e il cattivo tempo. "Una ragazza mi ha confidato – dice Zanotti – che ormai esce con lo spray al peperoncino in borsetta perché in caso di pericolo è pronta ad usarlo. Ci vuole più illuminazione come in piazza delle Monighette, non esiste che si creino angoli bui, questo alimenta i problemi, e non dobbiamo essere noi dei locali a controllare e intervenire, noi dobbiamo lavorare".

ma. ver.