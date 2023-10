Maxi schianto tra 3 auto. Quattro feriti e caos: "Sembrava una bomba"

Spettacolare incidente in via della Madonnetta. Tre le auto coinvolte, quattro i feriti, ma il bilancio sarebbe potuto essere di gran lunga più grave. Lo scontro, alla cui base ci sarebbe una mancata precedenza, si è verificato sulla strada tra Pontelungo e via Alpi. Si è temuto il peggio attorno alle 11.30 di ieri mattina (30 settembre). "Un boato assordante" – lo descrivono i residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, alla vista di una macchina ribaltata su sé stessa e a quel groviglio di lamiere al centro della carreggiata. Un cappottamento incredibile, eppure pare che le vetture non procedessero ad alta velocità. Sul posto, in una manciata di minuti due ambulanze del comitato di Ancona della Croce rossa, nonché i vigili del fuoco per il recupero dell’auto e la messa in sicurezza della zona. A ricostruire la corretta dinamica del sinistro, ci stanno pensando gli agenti della polizia locale. Traffico interdetto per tutta la durata dei soccorsi, la situazione è tornata alla normalità a ridosso dell’ora di pranzo.

n.m.