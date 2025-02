Maxi sequestro alla Dhl. Accertamenti in provincia

E’ arrivata anche nella provincia di Ancona la maxi operazione nel settore della logistica che ha portato al sequestro di quasi 47 milioni di euro, disposto dalla Procura di Milano, a carico di Dhl Express Italy. Dhl è un ramo spedizioni della multinazionale della logistica controllata da Poste Tedesche. Un sequestro preventivo d’urgenza per una presunta frode fiscale di Iva, fra il 2019 e il 2023, con fatture inesistenti sugli appalti di somministrazione di manodopera. I controlli si sono estesi in tutta Italia, condotti dai carabinieri dei Nuclei Ispettorato del lavoro (Nil), in un filone parallelo di inchiesta per caporalato. Sono stati effettuati su 45 hub e aziende in rapporti con Dhl Express Italy e sulle posizioni di quasi mille driver delle consegne. Per la provincia di Ancona il controllo è stato fatto alla sede Dhl dell’aeroporto di Falconara. I carabinieri del Nil stanno sviluppando i dati ma fino a ieri non erano state trovate risultanze significative. Nel giugno 2021, sempre la Procura milanese, che ha avviato diverse indagini simili, aveva sequestrato oltre 20 milioni di euro a Dhl Supply Chain Italy.