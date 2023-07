Maxi sequestro di rifiuti terrosi Denunciato un imprenditore

Maxi sequestro di rifiuti terrosi: denunciato imprenditore teramano 56enne.

I carabinieri delle stazioni carabinieri forestale di Fabriano e Genga Frasassi sono approdati nei giorni scorsi in via Chigne, località Melano dove hanno proceduto al sequestro di 300 metri cubi di rifiuti terrosi abbandonati illecitamente in area privata.

Secondo le indagini si tratta di materiale proveniente da lavori di escavazione per posa in opera di condotte del gas metano effettuati oltre tre anni e mezzo fa, a novembre del 2019 in un cantiere a che si trovava a Cancelli di Fabriano gestito da un’impresa con sede legale a Pineto (Teramo).

Tali materiali, inizialmente prodotti come terre e rocce da scavo che la ditta avrebbe dovuto reimpiegare in località Melano per opere di risanamento ambientale, non sono stati invece effettivamente riutilizzati dal produttore che aveva sottoscritto anche una dichiarazione di avvenuto riutilizzo. Di fatto però quel materiale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali, non è stato riutilizzato e anzi è tornato a essere vero e proprio rifiuto abbandonato in campagna, in via Chigne.

Appurata la natura del materiale, assieme ai tecnici Arpam di Ancona, i militari intervenuti hanno proceduto ad eseguire il sequestro dei rifiuti e a denunciare il 56enne della provincia di Teramo, rappresentante legale dell’impresa che aveva eseguito i lavori di escavo per reati di natura ambientale di cui dovrà rispondere.