Maxi struttura per lo sport

"Slash club" spicca il volo, un sogno che diventa realtà. Circa tremila persone al taglio del nastro e alla festa di inaugurazione della maxi struttura in via Ferrari, a Castelfidardo, che comprende cinque campi padel coperti e tre esterni, palestra funzionale, area fitness, studi medici, ristorante e parafarmacia. Il nuovo centro è targato "Happiness sport e fitness". "A sentirlo raccontare prima di oggi si poteva pensare a uno scherzo e invece Marco, Luca e tutta la famiglia Sampaolesi (proprietaria del progetto) hanno sorpreso tutti con un’iniziativa imprenditoriale stupefacente – dice il sindaco Roberto Ascani, che ha tagliato il nastro –. Un impianto sportivo all’avanguardia, dedicato al padel, che fonda la forza sul concetto di benessere. Sport, salute e divertimento in un centro che potrà ospitare famiglie e atleti in un unico luogo, coniugando l’aspetto agonistico a sociale". Presenti all’inaugurazione i campioni Pablo Lima e Marcelo Perez e i vicepresidenti della Fitp Andrea Bolognesi e Paolo Scandiani. La proprietà del circuito Happiness, Claudia Principi ed Emanuele Mancinelli, ha presentato il nuovo spazio: 500 metri quadrati di proposte innovative che completano l’offerta di fitness di Happiness, con i suoi quattro centri tra Loreto, Castelfidardo, Ancona e Chiaravalle, il centro Urban Fitness Ancona e i due danza e ginnastica di Recanati e Loreto.