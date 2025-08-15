Maxi tamponamento e carambola: cinque feriti tra cui una bimba

Sono rimaste coinvolte quattro auto nell’incidente di ieri mattina attorno alle 11 a Camerano, sul ponte all’altezza dell’incrocio per Sirolo. Si è trattato di un maxi tamponamento dopo il quale due delle quattro auto implicate si sono scontrate in maniera frontale. Dopo il tamponamento tra due vetture infatti, una è finita nella corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva un’altra auto. L’impatto tra i due mezzi è stato violento. Nell’urto è stata poi coinvolta in parte una quarta auto. La dinamica comunque è tuttora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Osimo.

I feriti (che si trovavano tutti nelle due auto che si sono scontrate frontalmente) sono cinque, tra cui una bimba trasportata con il padre all’ospedale Salesi per accertamenti. Nel campo adiacente è atterrata l’eliambulanza proveniente da Torrette per caricare la paziente più grave. In un’auto si trovava una coppia di fidanzati, turisti. La ragazza, 25enne, è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Osimo e affidata alle cure del personale dell’équipe di Icaro che ha provveduto al trasporto al nosocomio regionale con un codice rosso per le lesioni alle gambe rimaste incastrate tra le lamiere. Era collaborativa e vigile al momento del soccorso. Trasportati a Torrette con i mezzi via terra anche il fidanzato della giovane e la donna che si trovava nell’altra auto.

La strada è stata chiusa e sul posto sono accorse due ambulanze della Croce Gialla di Camerano, l’automedica di Osimo, la Croce Rossa di Osimo. Quel tratto è maledetto, diversi sono stati gli incidenti che si sono verificati. Proprio lì ha perso la vita l’architetto osimano Luca Guercio anni fa, sbalzato dalla sella della sua moto a pochi passi da casa.