Mazza da baseball in auto: denunciato

Con la patente revocata e un ammonimento orale del questore si mette alla guida con una mazza da baseball in auto: la polizia locale lo becca e lo denuncia. È stato sorpreso da una pattuglia della Polizia locale in zona Porta Valle dove agenti della polizia locale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a una Lancia Y, condotta da un uomo noto al comando perché già sanzionato per essere stato trovato alla guida senza patente e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, con ammonimento orale da parte del questore.

Al controllo, l’uomo - uno jesino di 54 anni - mostrava segni di nervosismo tali da spingere gli agenti a procedere a un approfondito controllo del veicolo. Gli agenti hanno individuato una mazza da baseball di 74 centimetri, nella immediata disponibilità del 54enne.

La mazza è stata sequestrata penalmente e l’uomo denunciato a piede libero, oltreché per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, anche per essere soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale alla guida di un veicolo con patente revocata. Sequestrata ai fini della confisca anche l’utilitaria.

sa. fe.