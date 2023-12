Sono quattro gli chef pluripremiati che abbiamo scelto per proporvi un menù sfizioso ma altrettanto semplice da preparare per la cena di Natale. La proposta per l’antipasto è quella di Michele Gilebbi, titolare del tapas bar Nana Piccolo Bistrò sito in via Carducci a Senigallia (An). Il locale è stato inserito quest’anno nella "Bib Gourmand", riconoscimento tributato dalla Michelin a ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo, in grado di proporre un pasto completo ad un costo ragionevole.

Il suo è un antipasto semplice, ma altrettanto gustoso e fatto con ingredienti tradizionali. Per preparare le ‘Mazzancolle dell’Adriatico al sale e majonese’ per quattro persone occorrono 16 mazzancolle freschissime, 2 kg di sale grosso, 100 grammi di albume d’uovo, timo (q.b). Si procede togliendo l’intestino delle mazzancolle ma lasciando il carapace, poi si mescola il sale grosso con gli albumi leggermente montanti e si crea una base in teglia a cui si sovrappongono le mazzancolle e i rametti di timo. Si copre tutto con il sale e si inforna a 180° per 20 minuti.

Per preparare la majonese occorrono un uovo intero, un tuorlo, 500 ml di olio di girasole. 12 gr di aceto di vino bianco, 12 gr di succo di limone, 3 gr di sale fino e un cucchiaio di senape. Per avere la giusta consistenza battere le uova con la senape e aggiungere a filo l’olio di semi e alla fine il resto degli ingredienti. Le mazzancolle vanno servite calde assieme alla majonese e cuori di lattuga. Il piatto va accompagnato da un bicchiere di Animale Celeste Santa Barbara sauvignon blanc.