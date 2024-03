Mazzanti e Mencarelli all’"Easter Volley"

Manca meno di una settimana al via della trentesima edizione dell’Easter Volley (dal 28 al 30 marzo), memorial Flavio Brasili, con 124 squadre al via ed eventi anche collaterali al semplice torneo di pallavolo giovanile femminile. "Alla cerimonia di premiazione di sabato 30 marzo al Palarossini avremo coach Davide Mazzanti che chiuderà il suo campionato di A1 sulla panchina di Trento nel prossimo weekend e porterà la sua esperienza e darà qualche buon consiglio alle ragazze" dice l’organizzatore Claudio Principi che ricorda l’esperienza dell’ex ct azzurro Mazzanti, da giovanissimo, sulla panchina della Bftm Galassia Volley su indicazione proprio di Flavio Brasili. "Per la serata di venerdì 29 marzo dalle ore 21, invece, abbiamo organizzato un corso di aggiornamento per allenatori al Palaserenelli di Loreto grazie alla disponibilità della Nova Volley Loreto e il docente sarà di assoluta eccezione: Marco Mencarelli, Direttore Tecnico dell’attività giovanile femminile nazionale".