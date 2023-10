Mazzette e rifiuti. Inquinanti scaricati e appalti truccati: cinque arresti

Indagavano su abbandoni di rifiuti in aree non autorizzate e hanno scoperto un presunto giro corruttivo di tangenti per assegnare appalti pubblici e raggirare il conferimento di 1.600 tonnellate di rifiuti in un centro di raccolta comunale, il Centro Ambiente di Jesi, gestito dalla società municipalizzata JesiServizi Srl. Una indagine durata tre anni, iniziata nel 2020, portata avanti dai carabinieri forestali di Ancona, dalla guardia di finanza, dalla capitaneria di porto e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona (titolare del fascicolo Paolo Gubinelli). Il metodo con cui i soggetti coinvolti avrebbero smaltito rifiuti pericolosi è stato infatti anche quello di sotterrarli, tipico della malavita italiana. Ricorda la terra dei fuochi, nel Casertano. In un caso lo smaltimento illecito è avvenuto proprio vicino ad un asilo.

Cinque gli arresti scattati ieri, si tratta di misure cautelari in carcere e ai domiciliari, che riguardano due imprenditori jesini e tre pubblici ufficiali, residenti tra Ancona e Jesi, dipendenti di pubbliche amministrazioni. A loro sono contestate accuse che vanno, a vario titolo, dalla attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (turbativa d’asta negli affidamenti dei lavori pubblici) e truffa ai danni dello Stato. In manette sono finiti Danilo Gambini, 52 anni (in carcere) e la sorella Lory Gambini (ai domiciliari), 50 anni, entrambi jesini. Il primo è il procuratore della società Nuova Edil System con sede legale a Jesi che si occupa di ristrutturazioni, costruzioni, noleggio di mezzi e smaltimento rifiuti. La seconda è l’amministratore unico della società. Ai domiciliari sono finiti anche Sergio Dolciotti, 61 anni, jesino, direttore tecnico della JesiServizi, Alessandro Gasparetti, 59 anni, anconetano, funzionario del servizio tecnico e patrimonio dell’Inrca di Ancona, Filippo Picchini, teramano, 44 anni, ingegnere libero professionista, residente ad Ancona, collaboratore fisso dell’Asur Marche oggi Ast. Ha il ruolo di Rup, responsabile unico del procedimento. Una misura cautelare era stata chiesta dalla procura anche per un custode giudiziario, un avvocato jesino di 51 anni nominato dal tribunale per un’area interessata da un fallimento, l’ex cascamificio di Jesi che rientra nel traffico illecito di rifiuti ma non è stata accolta perché la sua posizione è da approfondire. Alla società dei Gambini sono stati sequestrati quasi 83mila euro, ritenuti guadagni illeciti, con il blocco dei conti correnti bancari e postali.

Stando alle accuse è stato portato alla luce un sistema consolidato di favori e tangenti da parte dei fratelli Gambini che al fine di massimizzare i propri profitti e facendo leva sulla corruzione dei tre pubblici ufficiali, di Ast, Inrca e JesiServizi, e un custode giudiziario, ottenevano lavori pubblici attraverso turbative d’asta e smaltivano illegalmente 59 tonnellate di rifiuti di varia natura tra vegetali, edili e di sostanze pericolose. Gli appalti vinti, sempre dalla società dei Gambini, hanno riguardato strutture sanitarie della provincia di Ancona, come l’ex Sert di Jesi, in via Veneto e un magazzino all’Inrca di Ancona. Dietro pagamenti di tangenti, arrivate a 5mila euro, i pubblici ufficiali avrebbero fornito informazioni utili ai Gambini per aggiudicarsi la gara. I lavori non sarebbero stati poi eseguiti rispettando le condizioni contrattuali sempre grazie alla connivenza dei dipendenti pubblici che non avrebbero vigilato.