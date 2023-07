Mazzufferi protesta al "Monco" di Senigallia per mancata risposta del Comune

Una foto vicino

al "monco" in piazza per protestare per la mancata risposta, da parte del Comune, a svariate mail, pec, e messaggi protocollati. E’ la singolare protesta organizzata ieri mattina da Gianluigi Mazzufferi, ex consigliere comunale. "Quando si perde la speranza negli uomini ai vertici delle nostre istituzioni non resta che tentare di rivolgersi al nostro Monco in Piazza proprio perché non ha le braccia e sarebbe stato l’unico a carpire una giustificazione -ironizza Mazzufferi- Non sarebbe mai riuscito a scrivere una lettera, una banale mail per dare doveroso seguito alle richieste dei suoi concittadini. Questa situazione si protrae da quasi due anni forse per questioni ordinarie, comunque mai per richieste impossibili. Insistiamo ricordando che "rispondere" dovrebbe essere soltanto il più elementare dovere di un amministratore. Rispondere, anche se solo formalmente, alle più svariate istanze poste dai cittadini (elettori) è la routine di chi governa".