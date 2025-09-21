Il Prefetto Maurizio Valiante e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti hanno consegnato ieri mattina in Prefettura ad Ancona, la Medaglia d’onore Imi alla memoria di Edoardo Todari, nelle mani del figlio Renzo, in rappresentanza dei fratelli Graziella, Ernestina, Renato e di tutta la famiglia Todari. Il prestigioso riconoscimento è stato richiesto da Renzo Todari con la collaborazione dell’Anpi di Castelleone di Suasa e concesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Dpr 8 luglio 2025. Edoardo Todari (1917-1986) è il secondo castelleonese insignito di questo riconoscimento postumo, dopo Donato Gabrielli (1900-1945) già insignito nel 2022.

Edoardo fu deportato nel campo tedesco di Prenzlau nel Brandeburgo; al ritorno, dopo 6 anni tra militare, guerra e internamento, non venne riconosciuto neanche dalla madre a causa dello stato di deperimento fisico. In occasione del Giorno della Memoria, istituito dalla legge 211/2000 "in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militare e politici italiani nei campi nazisti", lo Stato italiano rende il doveroso omaggio al dolore e delle sofferenze patite dagli oltre 650.000 militari italiani che dopo l’8 settembre rifiutarono di continuare la guerra al fianco dei nazisti e dei collaborazionisti fascisti della Rsi.