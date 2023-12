Medaglia Mauriziana a due comandanti Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno ritirato tre patenti e sanzionato amministrativamente tre uomini per guida in stato di ebbrezza. Intanto due comandanti della stazione di Monte San Vito e di Montecarotto hanno ricevuto la Medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera militare.