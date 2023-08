Medaglia mauriziana al comandante Pazienza a Monte San Vito

Il comandante della stazione carabinieri di Monte San Vito, luogotenente Pazienza, è stato insignito della medaglia mauriziana. Il comandante provinciale di Ancona, Colonnello Lecca, nei giorni scorsi ha consegnato l’onorificenza al luogotenente Pazienza a riconoscimento della sua lunga carriera militare. Si tratta dell’attestazione del compimento di cinquant’anni di servizio militare, computati secondo particolari parametri destinata ad ufficiali e sottufficiali delle forze armate. È stato assegnato con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell’occasione "l’amministrazione comunale di Monte San Vito – spiegano dalla giunta guidata dal sindaco, Thomas Cillo - intende formulare vivo apprezzamento e si congratula con il comandante Pazienza per questo riconoscimento, ringraziandolo per la preziosa opera svolta a tutela e a sicurezza dei cittadini, assieme ai militari del comando stazione di Monte San Vito, e per la costante disponibilità profusa in questi anni emersa ad ogni necessità".

Sa.fe.