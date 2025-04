Medici e artisti insieme sul palco per beneficenza

E’ un ricco e variegato spettacolo quello che va in scena oggi (ore 17, ingresso 15 euro) al Teatro Sperimentale di Ancona. E’ il "Medici & Friends Show", firmato dal noto gruppo di medici, personale paramedico e artisti impegnato a raccogliere fondi da devolvere in beneficenza (71.500 euro donati finora, e 6.000 spettatori). Maurizio Bevilacqua, ideatore e direttore artistico dell’evento, questa volta ha coinvolto, tra gli altri, il grande chitarrista Marco Poeta, La Luna Dance Center, Zonamusica, il dottor Carlo Sprovieri, le band La Sera dei Miracoli, Caos, The B Project e F.A.N.S.

Fra i primari ospiti anche Mario Guerrieri dell’Ospedale di Ancona e Roberto Campagnacci dell’Ospedale di Jesi. A presentare saranno l’immancabile Pino Cesetti e Francesca Marchesani. L’incasso andrà a finanziare il progetto del Rotary riguardante un campus per disabili. Dunque, uno spettacolo da non perdere anche per i fini che si prefigge. Per informazioni si può contattare lo 07136761.