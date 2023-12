Medici e infermieri, raffica di assunzioni: ma non bastano

Assunzioni per 51 medici e 71 infermieri destinati agli ospedali della provincia. Un numero senza precedenti ma che rischia di scontrarsi con la carenza di camici bianchi. Sono state pubblicate in questi giorni nell’albo pretorio informatico dell’Ast Ancona due determine a firma del direttore generale Giovanni Stroppa riguardanti due concorsi pubblici per la copertura a tempo pieno e indeterminato per 48 posti per dirigente medico di varie discipline e 3 posti di dirigente medico per l’area dell’emergenza urgenza. Si tratta di concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di posti in tutte le branche dell’area sanitaria: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia, Ostetricia, Medicina Interna, Fisica e Riabilitazione, Diabetologia, Nefrologia, Neurologia, Oftamologia, Oncologia, Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Urologia, ecc.. Questo consentirà di formare le graduatorie dalle quali attingere per coprire i posti in base alle necessità delle unità operative ospedaliere e del territorio.

"Questi concorsi sono la dimostrazione della grande attenzione che la Direzione Strategica sta rivolgendo al settore delle risorse umane – spiegano dall’Ast Ancona – in particolare al superamento della precarietà con contratti a tempo indeterminato a professionisti in diversi settori sanitari che lavoreranno nel territorio". Via libera dell’Ast anche alle graduatorie per la stabilizzazione. "Questo sta permettendo all’Ast Ancona – spiegano – di assumere ben 77 infermieri di cui 55 sono già in servizio presso le varie unità operative degli ospedali e dei servizi territoriali e dal 1 dicembre (oggi, ndr) saranno assunti a tempo indeterminato. Le restanti 22 unità, che provengono da altre aziende, andranno a coprire altrettanti posti vacanti nelle varie sedi ospedaliere e del territorio". Stabilizzazioni in corso anche per 16 operatori socio sanitari.