"Medici e infermieri, tanti rifiutano il posto"

Ospedale Profili in carenza di organico, soprattutto medici, anche dirgenti e infermieri, per l’Ast di Ancona non ci sono professionisti interessati ad accettare l’incarico nella città della carta e nella vicina Sassoferrato. "Per far fronte alle esigenze di carattere straordinario, nel mese di dicembre – spiegano dall’Ast – è stato rimodulato un progetto in base al quale ha proceduto ad un interpello sulla graduatoria approvata dagli ospedali Riuniti di 48 infermieri. Solo 5 hanno però accettato per prendere servizio dal primo gennaio scorso, essenzialmente sul territorio dell’ambito di Fabriano che comprende anche Sassoferrato. Purtroppo come accade spesso al momento di prendere servizio i professionisti hanno rinunciato. Per questo è necessario un ulteriore interpello attraverso il quale riuscire a trovare la disponibilità di queste figure. Inoltre sulla base degli indirizzi regionali del 20 dicembre scorso si è anche proceduto il 30 dicembre a prorogare fino al 30 aprile prossimo oltre 60 infermieri e 9 oss andando oltre le previsioni del piano occupazionale in via straordinaria e urgente, nelle more della definizione del procedimento di stabilizzazione in corso".

Sul fronte medici "sono stati organizzati – spiegano dall’Ast - i turni fin dal primo gennaio scorso avvalendosi di 13 medici abilitati, assegnati ai pronto soccorso di Senigallia, Jesi e Fabriano, alla medicina penitenziaria e al dipartimento di prevenzione". Stesso problema riguarda la Pediatria del Profili: "Negli ultimi mesi – spiegano dall’Ast - sono stati fatti diversi tentativi per assumere un dirigente medico. Il primo sembrava aver dato risultato positivo in quanto per la candidata era stata addirittura formalizzata la determina di contrattualizzazione nel mese di luglio scorso. Purtroppo, come spesso accade, al momento di prendere servizio la stessa ha rinunciato. L’azienda ha provato a reperire personale attraverso il canale della mobilità tra Enti, approvando specifica determina per reperire tramite questo istituto un dirigente pediatra dedicato specificatamente alla struttura d Fabriano. Il bando è andato deserto. L’Azienda, a questo punto, ha pubblicato un ulteriore bando con scadenza giovedì di questa settimana, per reperire un dirigente pediatra. Si auspica che questa nuova azione di reclutamento possa andare a buon fine".

"Da quando è stata rimodulata l’attività della Pediatria, comunque – concludono – il direttore del Dipartimento Materno Infantile aziendale assicura mediante turnazione con il personale di Jesi le prestazioni nell’ospedale di Fabriano. Il pediatra assicura assistenza sanitaria dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14".