Medici in concerto al cinema Italia

Domani sera al cinema Arena Italia di Numana prenderà il via l’evento "Non solo medici in concerto", cinque anni suonati di Casa Svarchi Lympho care, un’iniziativa organizzata dalla struttura sanitaria di Numana per festeggiare il primo lustro di attività. Il concerto, patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con l’associazione Controvento Aps e Mediadux srls, vedrà protagonisti sul palco i Trio Doctors e gli Ag Rock in formazioni miste tra medici, artisti puri e giovani musicisti. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito con offerta libera, è dedicato al progetto "Visita sospesa", un’idea della Controvento Aps, e prevede una raccolta fondi che sarà devoluta all’assessorato Servizi Sociali del Comune e destinata a sostenere economicamente le famiglie in difficoltà per le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale.