Medici in pensione per il pronto soccorso: "Una scelta sbagliata"

"Medici in pensione richiamati per lavorare al pronto soccorso di Torrette: una scelta sbagliata e contraddittoria". A sostenerlo è Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale Dem che riprende un documento di cui il Carlino si era occupato nelle scorse settimane. La situazione del personale medico al ps di Torrette è drammatica.

Prima dei medici in pensione la direzione generale aveva provato in altre maniere, senza troppi risultati, pur di evitare, per ora, i medici delle coop private, i cosiddetti ‘gettonisti’, poco preparati e molto onerosi. Mastrovincenzo attacca i vertici della sanità regionale e aziendale: "Con una Determina del 3 aprile il Direttore Generale di Torrette ha presentato un avviso pubblico per verificare la disponibilità di medici in pensione ad andare a lavorare in ps. Una Commissione Tecnica valuterà le manifestazioni di interesse. Ci sono una cosa strana e una davvero irritante".

"La cosa strana – rimarca Mastrovincenzo – è che se davvero quel pronto soccorso è messo così male, perché non partecipa al concorso che l’Inrca sta gestendo per l’assunzione di quasi 50 medici per i pronto soccorso delle Marche? Perché proprio ora l’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche ha predisposto un avviso pubblico di questo tipo? La cosa irritante è che in presenza di una crisi senza precedenti di quei reparti nelle Marche, con turni coperti dai medici degli altri reparti e con la necessità di ricorrere ai medici delle cooperative, con più costi e meno qualità, la bozza di Piano Socio Sanitario ne prevede addirittura ulteriori tre a Pergola, Amandola e Cingoli. Chi ci andrà a lavorare? Credo sia tempo di far emergere le gravi contraddizioni della giunta Acquaroli e di rimarcare le scelte sbagliate dell’amministrazione regionale e dei dirigenti nominati. Su questa scelta discutibile, nei prossimi giorni presenterò una specifica interrogazione al presidente e all’assessore alla sanità".