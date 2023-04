Medici senza frontiere Aldo Salvi per Silvetti e quella foto simbolo davanti all’ex Umberto I

"Le case di riposo sono la negazione della libertà per i nostri anziani. Dobbiamo promuovere alternative partendo da domicili condivisi. A livello sociosanitario la città è ferma". A dirlo è stato Aldo Salvi, ex capodipartimento di emergenza e per decenni direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, ora nella vesta di capolista della sua civica ‘Civitas Salvi per Ancona’, a sostegno de candidato a sindaco di centrodestra Daniele Silvetti. Curioso il fatto che ieri mattina, prima della presentazione ufficiale alla stampa della sua ‘creatura’ politica, Salvi e la sua squadra si sia fatta immortalare davanti al cantiere dell’ex Umberto I dove sono in corso di completamento il nuovo poliambulatorio e proprio una casa di riposo. A gestirla sarà il Comune, ma l’appalto è tutto dell’Asur (dal 1° gennaio Ast 1), ora gestito dal centrodestra. Un po’ di confusione c’è stata durante la presentazione, tra senza fissa dimora pericolosi perché malati e il teatro Sperimentale in corso di vendita per farne degli appartamenti, ma in fondo si trattava del debutto di una lista, al contrario, molto interessante. Primo perché vede una netta predominanza di donne, 16 su 28 (alla pari con la lista di Calo Pesaresi, nel centrosinistra, che vede 20 donne su 32) e poi per la caratura dei candidati. A parte il capolista, che davvero non ha alcun bisogno di presentazione, ci sono ben 9 medici, 3 infermieri, 2 tecnici sanitari, 1 biologa e 1 odontoiatra. Più della metà dei nomi provengono dal mondo della sanità: "È vero _ ha aggiunto Salvi _, sulle scelte in materia il Comune non ha competenza, è la Regione a doversi occupare della riorganizzazione del sistema sanitario e a gestire il budget, ma c’è tanto che un sindaco e un’amministrazione comunale possono fare. Servono ospedali di prossimità, perché quelli in città sono sovraffollati. Il pronto soccorso è nel caos anche per colpa degli anconetani a cui però non viene data un’alternativa. Troppi accessi impropri e poi il problema del cosiddetto boarding, ossia le lunghe attese in reparto prima di essere sottoposto a cure specialistiche". Non poteva non essere presente al battesimo della civica ‘sanitaria’ lo stesso candidato sindaco di centrodestra, Daniele Silvetti, che ha posto l’attenzione su un tema particolare: "Avere la cosiddetta ‘filiera istituzionale’, dal governo alla Regione fino al Comune del capoluogo, potrebbe essere molto importante, un opportunità di sviluppo in più, ma anche la possibilità di battere i pugni sul tavolo con gli interlocutori se le cose non dovessero andare" ha detto Silvetti. Prima di concludere, rispondendo a una suggestione ironica, ossia se il Comune fosse pronto a dare 2 mila euro per ogni anconetano l’attuale presidente del Parco del Conero è tornato sui conti: "Prima vediamo che bilancio lasceranno alla città gli attuali amministratori" è stata la replica di Silvetti.