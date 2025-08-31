Medicina, 1.068 iscritti. Ecco il semestre filtro

Sono ben 1.068 gli iscritti al semestre filtro in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Chi si è iscritto al semestre filtro sarà considerato contemporaneamente iscritto anche al corso affine che ha scelto. Al termine del semestre gli iscritti dovranno sostenere obbligatoriamente tre esami su materie fondamentali per i quali verranno preparati con corsi ad hoc, sia in presenza che online. I corsi affini previsti dal Decreto Ministeriale, per le classi di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 (Medicina e Chirurgia) e LM-46 (Odontoiatria) e presenti nell’Ateneo sono i Corsi di laurea della Classe L-13: Scienze biologiche, Corsi delle Professioni sanitarie, nei seguenti ambiti: o L/SNT1: Infermieristica o L/SNT3: Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare o L/SNT4: Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Gli esami previsti nel semestre filtro sono riconosciuti anche per il corso di studio Classe L-22 Scienze Motorie per la salute e l’invecchiamento attivo, a cui è possibile iscriversi contestualmente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria, in aggiunta anche ai corsi affini. Questo corso consente inoltre il riconoscimento di tutti i crediti acquisiti anche qualora lo studente o la studentessa non rientrasse nelle graduatorie utili per l’immatricolazione a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria o ai corsi affini. Un’opportunità offerta dall’Università Politecnica delle Marche per valorizzare al meglio il periodo di studio svolto durante il semestre filtro.

Commenta così il rettore Gian Luca Gregori: "Il semestre filtro rappresenta un’importante opportunità per le studentesse e gli studenti che aspirano a intraprendere il percorso in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria. Non si tratta soltanto di un momento di selezione, ma di un’occasione di formazione concreta, che permette di acquisire conoscenze e competenze fondamentali e di valorizzare il tempo di studio con il riconoscimento di crediti spendibili anche in altri corsi di laurea. Il nostro Ateneo fatà tutto il possibile per prepararli al meglio, nella consapevolezza che l’accesso all’istruzione universitaria debba essere sostenuto e favorito in ogni modo possibile".

È possibile scegliere tra 75 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico nelle aree culturali di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze, di cui 10 con rilascio del doppio titolo, 10 erogati integralmente in lingua inglese e 8 erogati in doppia lingua. L’attuale no tax area per le studentesse e gli studenti con un Isee per il diritto allo studio inferiore o uguale a 28.000 euro prevede l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Questo per favorire l’accessibilità allo studio e la prosecuzione del percorso accademico. Sono inoltre state previste riduzioni per coloro che hanno l’Isee compreso tra 28.000 e i 30.000 euro. In più, grazie al Fondo “Carlo Urbani”,è possibile concedere particolari esoneri/riduzioni e un contributo monetario per supportare situazioni di particolare disagio personale o economico.