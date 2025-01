Medicina al maschile, l’Inrca premiato col Bollino Azzurro

Dopo i premi per i bollini rosa, l’Inrca, Presidio Ospedaliero di Ricerca di Ancona, premiata con un bollino azzurro per la sua attenzione anche alla "medicina di genere al maschile". La premiazione a Milano, presso la Regione Lombardia. Il premio, valido per gli anni 2025-2026, certifica le strutture ospedaliere impegnate nella promozione della medicina di genere e nella prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie maschili. In particolare, il riconoscimento è stato attribuito per l’attenzione alla salute uro-andrologica. Tra i criteri richiesti: presenza di percorsi diagnostico-terapeutici specifici per il tumore della prostata e altre patologie uro-andrologiche, servizi di riabilitazione per le complicanze post-chirurgiche, promozione della prevenzione della salute sessuale maschile. Gli ospedali premiati rappresentano un modello virtuoso, capace di migliorare la qualità della vita dei pazienti e di sensibilizzare la popolazione maschile su temi spesso trascurati.

In merito a questo riconoscimento, la direttrice generale Maria Capalbo ha commentato: "Il nostro Istituto da circa 10 anni è risultato tra gli ospedali attenti alla medicina di genere. Dopo l’attenzione nei confronti delle patologie al femminile, ora siamo stati anche premiati perché la stessa cura ed attenzione è stata sempre posta nei confronti delle patologie che colpiscono gli uomini".

"Come Regione Marche – ha sottolineato l’assessore alla Salute Filippo Saltamartini – continueremo a sostenere con forza progetti e iniziative che promuovano la salute e il benessere dei nostri cittadini. Ringrazio l’Inrca che continua a confermarsi come Istituto di Ricerca da sempre attento alla medicina di genere, in questo caso per una patologia come il tumore alla prostata che è di gran lunga il tumore più diffuso tra la popolazione maschile residente nel nostro Paese. Ringrazio anche tutta l’equipe medica e professionale che, con dedizione e competenza, ha raggiunto questo eccellente risultato". A ritirare la targa con indicato il bollino acquisito, Marco Della Bella, Direttore dell’Unità di Urologia Inrca.