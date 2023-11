Medicina del viaggiatore: ambulatorio e orari

L’Ambulatorio della Medicina del Viaggiatore offre informazioni di carattere sanitario per la prevenzione dei rischi correlati al viaggio, al soggiorno ed al rientro da un Paese estero: prima di intraprendere un viaggio, è necessaria infatti una attenta valutazione dei rischi legati alla meta, alla durata, alla tipologia del viaggio e allo stato di salute di chi parte. La consulenza prevede un colloquio e una anamnesi medica, l’indicazione dell’eventuale iter vaccinale e profilassi farmacologica da seguire (ad esempio quella antimalarica), il tutto corredato dalla consegna di informazioni sui farmaci e sui comportamenti da seguire: in alcuni paesi è fondamentale la prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti, da insetti, da morsi o graffi di animali, da rapporti sessuali e dall’ambiente (acque dolci, altitudine, jet lag…). In tutti i distretti dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona sono presenti ambulatori di riferimento per la Medicina dei Viaggi, autorizzati dal Ministero della Salute anche per la certificazione internazionale della vaccinazione contro la febbre gialla, aperti tutto l’anno, dove personale sanitario esperto può guidare l’utenza verso la prevenzione più adatta. Ambulatorio in via Cristoforo Colombo 106 ad Ancona. Orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12; prenotazioni allo 0718705547 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 anche via mail all’indirizzo: vacciniancona.ast.an@sanita.marche.it