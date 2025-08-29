"Medicina legale, non c’è nessuna chiusura"

"Risulta destituita di ogni fondamento la notizia della presunta chiusura degli uffici della medicina legale di piazza Catalani". Commento tranchant dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Signorini (in foto), con la quale dal Castello replicano duramente all’ex consigliere di minoranza Marco Baldassini, che, in una nota, aveva chiesto "immediate spiegazioni, conferme o smentite" rispetto alle domande da lui poste: "La medicina legale di piazza Catalani sarà chiusa a partire dal 2026? Tutto sarà trasferito all’Inps in via Ruggeri alla Baraccola? Voci o realtà?", le richieste del comandante navale. Secca la replica del Comune: "Il tratto distintivo di questa opposizione, e in particolare dell’ex consigliere Baldassini, è la disinformazione. Oltretutto è profondamente sbagliato fornire false notizie e insinuare dubbi nei cittadini su un tema delicato come quello sanitario e medico. Un comportamento non solo errato ma anche potenzialmente pericoloso, perché genera apprensioni ingiustificate e conseguenze dannose, soprattutto per i soggetti più fragili".

Dunque, nel merito, l’amministrazione chiarisce: "A rassicurare in merito sono i rappresentanti dell’Ast Ancona, che hanno ricordato come nella sede falconarese si svolgano regolarmente visite per il riconoscimento dell’invalidità civile e per l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge 104 del 1992 e dalla legge 68 del 1999 – dicono –. Queste attività rientrano nel processo di riforma delle pratiche per la disabilità. Passeranno alla diretta competenza dell’Inps a partire dal primo gennaio 2027, come stabilito dal decreto Milleproroghe convertito in legge il 21 febbraio 2025, che ha posticipato di un anno l’entrata in vigore della riforma. Fino a quella data la prosecuzione degli accertamenti resterà in capo all’Ast Ancona. Oltre a tali prestazioni, oggetto di riforma ma confermate fino al 31 dicembre 2026, la sede di Falconara continuerà a svolgere numerose altre funzioni medico legali. Tra queste rientrano le certificazioni per la patente di guida, l’esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza, l’idoneità al porto d’armi, l’idoneità alla patente nautica, il rilascio dei permessi di sosta per disabili, l’accertamento di responsabilità professionali in ambito sanitario e gli accertamenti collegiali relativi all’idoneità al lavoro".

Per l’amministrazione, "un caleidoscopio di servizi essenziali che continueranno a essere garantiti attraverso l’ambulatorio polivalente e gli uffici del personale della medicina legale dell’Ast Ancona, nella sede di Falconara Marittima".