Medicina Sport, via alla scuola di specializzazione

Una scuola di specializzazione di Medicina dello Sport all’interno dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. A dare l’annuncio ieri, assolutamente a sorpresa, quasi un fuoriprogramma, è stato il Magnifico Rettore della UniPm, Gian Luca Gregori: "Adesso lo possiamo finalmente dire perché abbiamo ricevuto l’ufficialità. A breve la scuola partirà e ne siamo molto orgogliosi". Sarà il professor Antonio Dello Russo, l’aritmologo di fama mondiale e direttore della clinica di cardiologia del Lancisi, a occuparsi della scuola: "Ci abbiamo lavorato per tre anni, ma adesso la scuola di medicina dello sport ad Ancona è stata approvata. Ci sono 4 posti di medico specializzando per effettuare visite di idoneità per atleti. Altre esperienze simili sono state chiuse in giro per l’Italia, noi invece partiamo e questo testimonia la qualità dell’offerta. Abbiamo già 4 specializzandi in graduatoria che presto si iscriveranno e quindi a breve potremo partire. La sede, in corso di allestimento, è proprio negli ambulatori all’interno della clinica di cardiologia qui a Torrette e credo che a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025 saremo pronti a partire con le visite. Stiamo terminando i lavori pratici, l’obiettivo lo vogliamo centrare al più presto". Il professor Dello Russo sin dal suo arrivo ad Ancona dal celebre istituto ‘Monzino’ oltre allo sviluppo delle cure cardiologiche in genere ha portato tanti atleti di chiara fama a curarsi a Torrette. L’avallo definitivo al progetto è arrivato da Marco Armando Gozzini, direttore generale dell’azienda. Chi meglio di Gozzini poteva ‘benedire’ questo progetto visto il suo ruolo di Responsabile sanitario dell’AC Milan dal 2003 al 2008, gli anni delle grandi vittorie con Berlusconi presidente, Galliani primo dirigente e Ancelotti allenatore. Gozzini e Ancelotti si sono ritrovati al matrimonio di Adriano Galliani, il 9 settembre (foto).