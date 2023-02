Medico a gettone da 1500 euro a notte "Carriera? Preferisco guadagnare"

di Pierfrancesco Curzi

Carriera? No grazie, prima i soldi. Le cooperative private della sanità non puntano più soltanto sui medici in là con gli anni se non in pensione, ma attirano anche le nuove leve. Ecco come si sta distruggendo la sanità pubblica e lo stimolo arriva dalle nuove generazioni: "Dopo essermi laureato ho intrapreso una strada diversa. A 27 anni preferisco puntare ai soldi e non a crescere professionalmente e la situazione della sanità in Italia mi aiuta". Non si nasconde dietro un dito Leonardo (il nome è di fantasia per non renderlo riconoscibile) e a tutti lo ha detto chiaramente quando per la prima volta è arrivato nelle Marche. Per la precisione in uno dei pronto soccorso della nuova Ast di Ancona dove i reparti di emergenza, a parte l’ospedale di Torrette, stanno allargando sempre più la presenza ai medici delle cooperative private.

Da qualche tempo Leonardo sta lavorando nello stesso pronto soccorso con turni saltuari ma molto remunerativi. Per lui un periodo di lavoro qui e poi l’ennesimo spostamento: "A me piace spostarmi, viaggiare, conoscere nuovi territori _ è stato il racconto del giovane medico a gettone ai suoi colleghi _. Sono stato alcuni mesi in Sardegna, poi in Toscana, in Lombardia e adesso sono capitato nelle Marche. Ripeto, avrei potuto scegliere la carriera, ma non fa per me. Preferisco darmi da fare adesso incassando subito e poi magari guardarmi intorno, sono ancora molto giovane e ho energia". Leonardo non ha esperienza di pronto soccorso, se non quella acquisita dall’inizio del suo lavoro per le cooperative private, quindi non ha svolto alcuna specializzazione in medicina d’urgenza, traumi e così via. La sua presenza nei nostri pronto soccorso, così come quella di tutti i suoi colleghi pensionati, serve solo a colmare le carenze degli organici e a coprire i turni. Leonardo, come tutti, non sarà mai lasciato in grado di intervenire su un politrauma, tanto meno su una mass casualty (più feriti in contemporanea in arrivo in ospedale).

Medici completamente privi di esperienza che stanno tappando i buchi lasciati aperti dalla politica e dai vertici della sanità regionale e delle aziende. Leonardo è consapevole di tutto ciò ma non si fa troppi problemi: "In media ogni mese faccio circa 12 turni di notte e per il resto mi riposo. Lo so che il sistema è strano, che io guadagno di più di chi è strutturato, ma cosa ci posso fare? Mica sto facendo qualcosa di illegale". Ci mancherebbe, tutto lecito, vidimato col timbro di chi dovrebbe salvare il sistema sanitario nazionale dalla bancarotta e invece lo sta facendo precipitare nel baratro senza ritorno. Un medico come Leonardo ogni mese riesce a intascarsi tra i 9 e i 10mila euro netti pur non avendo capacità e conoscenze (ma neppure responsabilità) pari a chi in ps ci lavora da sempre e a chi è stato formato per farlo. Un turno di notte di dieci ore per un medico delle coop viene pagato, anche coi soldi dei contribuenti, circa 1400 euro lordi. In proporzione un medico strutturato ne prende circa un decimo.