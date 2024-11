Mediobanca alla corte delle Winx. Tec Movie scommette su Rainbow

LORETO (Ancona)

Mediobanca scommette sulle fatine Winx. Tec Movie – veicolo indipendente costituito dai soci aderenti all’iniziativa di The Equity Club, il club deal promosso da Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, che opera per conto di un gruppo di clienti Ultra High Net Worth di Mediobanca – entra nel capitale di Rainbow Group di Iginio Straffi, la principale realtà italiana nel panorama internazionale in grado di competere con i colossi di animazione e intrattenimento. L’investimento è di 90 milioni e porterà Tec Movie a detenere una quota di minoranza significativa del capitale. L’operazione, finalizzata a sostenere la crescita del gruppo, rappresenta un passo strategico per consolidare la posizione di Rainbow come eccellenza italiana nella produzione di contenuti audiovisivi e di animazione. "La partnership – si legge in una nota – contribuirà infatti a supportare una pipeline di importanti investimenti che Rainbow intende realizzare nei prossimi anni. Saranno orientati sia al rafforzamento della library esistente, sia allo sviluppo o acquisizione di nuove produzioni e Ip di portata internazionale, consolidando il ruolo del gruppo come innovatore nel settore dell’intrattenimento e rafforzandone il posizionamento sui mercati globali". "Un passo decisivo per il futuro di Rainbow – dice Straffi, fondatore e ceo –. Siamo entusiasti di accogliere The Equity Club come partner strategico per sostenere il nostro percorso di crescita. L’operazione ci permetterà di realizzare importanti investimenti, sviluppare nuove produzioni e continuare a portare nel mondo talento e creatività del made in Italy. Fin dalla nascita, abbiamo lavorato per fare crescere Rainbow come eccellenza italiana nel panorama globale, puntando su innovazione, qualità e capacità di creare connessioni emotive autentiche con il pubblico". "Siamo lieti di instaurare una partnership con un imprenditore visionario come Iginio Straffi e il Gruppo Rainbow, condividendone obiettivi strategici e di crescita – commenta Penatti, co-ceo Tec –. Rainbow è un’eccellenza con un posizionamento internazionale nel mondo di animazione e contenuti media". E Ferraresi, altro co-ceo: "È il secondo investimento con Tec 2, che rappresenta una milestone a soli sei mesi dal lancio della nuova iniziativa e si sposa con l’obiettivo di supportare gli ambiziosi progetti di crescita di società italiane, mettendo così al centro l’imprenditore e supportandolo con le competenze del team per lo sviluppo internazionale".