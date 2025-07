Mediofondo Cannellese: oggi torna la "Classica"

Torna lo storico appuntamento con le due ruote amatoriali promosso dal G.S. Cannella Uisp ASD: la manifestazione ciclistica XXIV° Mediofondo Cannellese denominata "La Classica" che si svolgerà oggi con partenza prevista per le ore 8 presso l’area verde di Cannella di Senigallia.

La storica associazione affiliata alla Uisp si distingue sul territorio per la varietà delle attività proposte – calcio, ruzzola, biliardino, ciclismo – e per l’impegno nel mantenere vivi gli sport tradizionali che per anni hanno animato le realtà associative locali. Da sottolineare anche i prestigiosi risultati ottenuti nel corso della sua lunga storia sportiva, sia a livello regionale che nazionale, nelle diverse discipline praticate.

La storica manifestazione ciclistica non competitiva è aperta anche alle e-bike e prevede un percorso ad anello di 73 Km: i primi 20 Km a velocità controllata e i restanti ad andatura libera.

Il ritrovo è fissato per le ore 7 presso l’area verde di Cannella. Il tragitto sarà il seguente: Cannella, Brugnetto, Passo Ripe, Casine, Pianello, Pongelli, Montale, Piticchio, Bivio Conce Arcevia, S.S. Arceviese bivio S. Croce, Cava Rizzoni, Montefortino, Ripalta, Passo di Castelleone, Nevola e ancora Passo Ripe, Brugnetto per poi concludersi alla Cannella.

A disposizione dei partecipanti: l’assistenza sanitaria con ambulanza, il servizio di supporto con furgone al seguito, l’assistenza meccanica e il mezzo di fine corsa, il ristoro lungo il percorso, le docce all’arrivo, oltre alla colazione prima della partenza e a un buffet finale. Un appuntamento ormai classico per tutti gli appassionati del ciclismo, che nel corso degli anni ha sempre riscosso una grande partecipazione e diventato ormai un evento sportivo tra i più importanti della regione Marche per chi pratica la disciplina.