Mega antenna, il comitato del no muove i primi passi

Non solo non vogliono arrendersi all’idea di vedere erigere una mega antenna proprio davanti ai loro occhi. Ma al contrario, adesso, i residenti di via Panoramica rilanciano: "Presto costituiremo un comitato per estendere il fronte della protesta".

È quanto emerso nella prima riunione, una sorta di assemblea di condominio allargata, tenutasi nella serata di martedì e cui hanno preso parte tanti cittadini che, dal 5 gennaio scorso, hanno iniziato a notare il viavai di macchinari nel terreno di confine tra Falconara e Ancona dove sorgerà un traliccio dalla Inwit Vodafone.

Non è bastato, infatti, il no del Comune falconarese nella Conferenza dei Servizi dell’agosto scorso, convocata dal capoluogo, e che ha visto ben presto il Municipio dorico allinearsi al diniego dei cugini. Cugini che, al Castello, hanno ratificato la propria posizione anche con una delibera di Giunta. Come a dire: il sindaco Stefania Signorini e i suoi sono stati chiari e, da subito, apertamente contrari al traliccio in quel posto. Perché se è vero che ricade a tutti gli effetti in pieno territorio anconetano, collocato sopra le campagne di Collemarino, è altrettanto vero che sorgerà a poche decine di metri dalle case di Falconara, che dunque "soffrirebbe" di più quell’investimento tecnologico.

"E pensare che abitiamo qui anche per quel panorama mozzafiato che peraltro dà il nome alla via e che, con quell’antenna, verrà deturpato. È deprimente – ha mostrato la sua delusione, al Carlino, un residente dopo l’assemblea –. Ma soprattutto quel che ci preoccupa sono gli aspetti ambientale e di salute pubblica: chi tutela le due cose se anche gli Enti locali sono scavalcati?".

Proprio questo, uno dei temi cruciali sui quali si dovrà giocare una partita che i cittadini sanno essere "difficilissima". Non a caso, il ripetitore rientra nella missione ‘Digitalizzazione’, ovvero saranno lavori finanziati dai progetti della Next Generation Eu, che potrebbe essere equiparata ad una versione comunitaria del "nostro" Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Elementi che deporrebbero a favore dell’installazione dell’antenna, quindi, ma sui quali le famiglie di via Panoramica sono pronte a "battagliare". Come si diceva in questi giorni, intanto, le operazioni propedeutiche all’installazione e alla messa in funzione del ripetitore avanzano più che spedite. Scavi e gettate per predisporre le fondazioni sarebbero già a buon punto. Una volta terminati i tempi tecnici di "maturazione", allora arriverà anche l’antenna.

Che, da progetto, sarà alta la bellezza di 34 metri. Sì, 34 metri. In pratica come, se non di più, gli stessi palazzi con i quali condividerà lo skyline anconetano e falconarese.

Giacomo Giampieri