Mega antenna in via Tonnini: il Comune blocca i lavori

Il Comune, dopo un approfondito con il proprio legale e gli uffici tecnici ha avviato il procedimento amministrativo per l’annullamento in autotutela del titolo che si era formato con la formula del silenzio assenso per l’impianto che Iliad Italia spa sta realizzando in via Tonnini. "Due le ragioni che hanno indotto il dirigente del Dipartimento del Territorio ad avviare queta procedura. Iliad non ha fornito la prova di essere in possesso di un regolare contratto di affitto dell’area registrato, e pertanto lo stesso titolo che aveva allegato all’istanza risulta nullo. Inoltre non ha prodotto la documentazione a supporto della scelta dell’area che era da condividere con l’amministrazione comunale - spiega il sindaco -. Grazie a una sentenza del Tar Marche del 7 febbraio, che va nella direzione opposta rispetto a quella che fece perdere al Comune il ricorso sull’antenna di via Fosso a San Biagio, la compagnia telefonica può scegliere un’area privata ma deve motivarlo con apposita relazione al Comune. In questa procedura manca la perizia tecnica. Per questo il Dipartimento del Territorio ha firmato un’ordinanza di immediata sospensione dei lavori. Proporremo all’azienda l’area sosta camper o il maxiparcheggio".