"Mega antenna, nessuno ci ha mai avvisati"

Come in ogni partita che si rispetti, il tempo è fattore discriminante e determinante. Partita legale, in questo caso, che potrebbe essere lunga, ma che inevitabilmente va giocata nel breve periodo. All’attacco, ma con le adeguate "coperture" dietro. E così, anche se magari quell’antenna in un primo momento sorgerà, i residenti di via Panoramica non vogliono gettare la spugna senza averci provato e percorreranno due strade parallele, ma entrambe molto valide.

È emerso nel corso dell’assemblea convocata giovedì sera alla Galleria delle Idee. Presenti una cinquantina di persone, rappresentanti dei condomini della via, ma anche delle zone limitrofe e interessate dalla "ricaduta" del progetto, per condividere la strategia da attuare. Con loro anche due avvocati interpellati dalle famiglie, ai quali potrebbe essere conferito il mandato.

Da una parte resta in piedi l’ipotesi di formare un comitato del no. Dall’altra, invece, ha preso campo la soluzione di un ricorso al Tribunale amministrativo. Un ricorso da presentare entro 60 giorni dall’inizio dei lavori partiti ai primi di gennaio. Esattamente quando sono cominciati i movimenti di mezzi e operai per predisporre un traliccio di ben 34 metri della Inwit Vodafone, da realizzare nell’ambito della missione ‘Digitalizzazione’ afferente i progetti comunitari della Next Generation Eu. Un’antenna, pare, di 5G. "Non possiamo accettare inermi la realizzazione di un’opera impattante – la voce dei residenti al Carlino, a margine dell’assemblea –. Nessuno ci aveva avvertiti".

Questa una delle accuse mosse, in quanto gli stessi cittadini avrebbero voluto "una comunicazione da parte degli Enti coinvolti" e non solo "svegliarsi una mattina e vedere il cantiere già in funzione". Riferimento anche ai Comuni di Ancona (dove l’antenna sarà realizzata) e Falconara (i cui palazzi in protesta sono prospicienti l’antenna), rei di "non aver avvisato dopo la Conferenza dei Servizi del 21 settembre scorso". I cittadini sono consapevoli del parere negativo espresso in quella sede – prima dal Castello, poi da Palazzo del Popolo – e altrettanto edotti "sul margine d’azione limitato dei Comuni, sicché l’opera è stata autorizzata perfino dall’Arpam".

Non resta che, quindi, la pista del ricorso al Tar. O meglio, una mole di ricorsi che, se presentata da più persone fisiche – si punta ad almeno 150 soggetti per il criterio della vicinanza all’antenna –, assicurerebbe una maggiore efficacia. Si vuol poi allargare il fronte fino a via Sardegna, ma anche a Palombina Nuova e Collemarino. Sabato prossimo nuova riunione in una sala al centro commerciale Le Ville, al fine di raccogliere le procure e iniziare l’iter verso il processo. Ieri, intanto, un cittadino avrebbe parcheggiato l’auto davanti l’area di cantiere: sul posto i carabinieri per ripristinare la normalità.

Giacomo Giampieri