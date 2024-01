Mega antenna, sale la protesta

Da una parte della recinzione, sponda Falconara, chi protesta. Dall’altra, sponda Ancona, chi lavora per issare un’antenna che, sembra, sarà alta oltre trenta metri. Succede in via Panoramica, nel territorio di confine tra i due comuni, dove proseguono le trivellazioni e gli scavi per installare il ripetitore della Inwit Vodafone (in suolo anconetano) e dove, contestualmente, monta la rabbia della popolazione residente (in suolo falconarese). Ieri sera i cittadini si sono riuniti in una prima assemblea per cercare di condividere una sorta di strategia anti-traliccio. Seppure al momento le speranze sono ridotte al lumicino, in quanto non sono bastati i pareri negativi dei Comuni di Falconara, prima e Ancona, poi, in Conferenza dei servizi, chi risiede in zona "quell’antennona" non vuole vederla su. Un’antenna che, però, rientra nella missione ‘Digitalizzazione’, tramite lavori finanziati dai progetti della Next Generation Eu e contro la quale, quindi, sarà difficile "battagliare". Ma non sono escluse raccolte firme e nuove azioni più incisive. Alcuni avrebbero già sondato il terreno in Comune per richiedere un accesso agli atti. Ieri mattina, intanto, è stato rimosso un albero durante le operazioni.