Mega esercitazione ad Amazon

Il mega cantiere per la costruzione dell’hub Amazon alla Coppetella ha ospitato una maxi esercitazione: la simulazione di un grave infortunio sul lavoro. In particolare l’investimento da parte di un’escavatrice di un operaio per il malore del conducente del grosso mezzo. Siamo nel pieno del cantiere dove sorgerà il polo logistico del colosso dell’e-commerce. Qui venerdì sono accorsi, a sirene spiegate, i sanitari del 118 e della Croce rossa di Jesi, i vigili del fuoco del distaccamento jesino. E anche Mario Caroli, primario del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi e dirigente del 118. La scelta è ricaduta proprio sul cantiere Amazon (al lavoro c’è la Techbau) grazie all’ingegnere Roberta Bianchini, coordinatrice della sicurezza del cantiere in occasione della giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro.

La simulazione è stata organizzata dal comitato di Jesi della Croce Rossa Italiana sotto il coordinamento di Paola Zega e a prendervi parte sono stati anche il presidente Cri Francesco Bravi e il vicepresidente Cristiano Giaccaglia. Presente anche Luca Polita, presidente del consiglio comunale di Jesi. "La simulazione – spiegano dal comitato Croce rossa di Jesi - ha trattato l’investimento di un operaio a seguito di un malore del conducente. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipaggio di emergenza 112 della croce rossa di Jesi. L’equipaggio era composto dai volontari Bracconi, Ferretti e Vinciguerra. Ringraziamo tutti i volontari, i vigili del fuoco e tutto lo staff del cantiere per la collaborazione e fiducia dimostrate".