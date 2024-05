Mega gru per i lavori al complesso edilizio

In via Roma scatta la fase 2 per la costruzione del nuovo complesso di edilizia agevolata dell’Erap. Completati i lavori di demolizione dei vecchi manufatti, oggi arriverà una gru per la movimentazione dei materiali di cantiere. Questo renderà necessario sospendere la circolazione nel tratto compreso tra le vie Rosselli e Bixio, dalle 10 alle 17. La gru dovrà essere posizionata a ridosso degli edifici da ricostruire, ai civici 8,10 e 12 di via Roma. "Gli automobilisti – ha spiegato l’assessore alla Viabilità, Romolo Cipolletti – potranno utilizzare le traverse successive, come via Corridoni e via XX Settembre, per raggiungere via Bixio e via Flaminia. Si chiede la collaborazione dei cittadini per la realizzazione di quest’opera tanto importante per la città". La demolizione era partita a metà marzo: è stata mantenuta solo la facciata al piano terra, come previsto dal progetto. Ora è scattata la fase della realizzazione delle opere in cemento armato. L’Erap conta di costruire più del 50 per cento del manufatto entro la fine del 2024 e di rispettare il termine di metà 2025 per il completamento dei lavori. Sarà riqualificata anche la corte interna, che negli anni era stata occupata da manufatti precari, alcuni dei quali con il tetto collassato: questi saranno demoliti per realizzare aree verdi e spazi comuni, recuperando la funzione originaria.