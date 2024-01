"Mega hub Amazon, un progetto complessivo per affrontare le novità"

"Mega hub Amazon, occorre un progetto complessivo per affrontare quanto abbiamo di fronte. In questo scenario ho proposto al sindaco Lorenzo Fiordelmondo di convocare un tavolo con la Regione, visto che il presidente Acquaroli non ha partecipato alla riunione, Provincia e Interporto, per strutturare il gruppo presente con incarichi precisi, e una collocazione chiara. Insomma chi fa che cosa, come e quando". Così l’ing. Lorenzo Catraro, consulente della Provincia di Ancona per il Trasporto ed infrastrutture ferroviarie, dopo la consulta sul tema Amazon a Jesi. La richiesta è di costruire un tavolo che abbia la giusta forza e i giusti interlocutori. "Il fabbricato Amazon cresce velocemente – aggiunge Catraro – e all’inizio del 2025 inizierà l’attività. Pertanto bisogna essere pronti fin d’ora come territorio quando il colosso americano comincerà a definire la sua struttura decisionale e operativa. Si deve arrivare a quel momento pronti avendo le idee più chiare possibili. Gli enti pubblici hanno tempi più lunghi del privato per dare risposte. Questo è un privato che ha una forza superiore a tanti Stati: occorre correre coi tempi".