Mega rogo e tanta paura: "Casa salva per poco"

"Quando ho visto le fiamme che uscivano dal retro della mietitrebbia che stavo guidando ho impugnato l’estintore, sono sceso e ho provato a spegnere il fuoco, ma non sono riuscito e così ho messo in sicurezza la mietitrebbia e ho dato l’allarme". Così il 49enne jesino che martedì guidava il mezzo in un campo che si affaccia via Baldeschi Baleani (zona ponte Pio) e che ora rischia una condanna fino a 7 anni di carcere per incendio boschivo colposo. E’ stato ascoltato dai carabinieri forestali che portano avanti le indagini sul rogo che ha bruciato 20 ettari di terreno coltivato a cereali e lambito la vegetazione ripariale lungo l’Esino. Le fiamme sono arrivate a 5 metri dalla recinzione di una casa colonica della famiglia Pergolesi che, tramite Il Carlino, passato lo spavento, commenta: "Vorremmo ringraziare tutte le forze dell’ordine, spece il capo della Digos che ha allertato ed è riuscito a far intervenire i pompieri di Ancona perché quelli di Jesi erano impegnati. Sono arrivati in tempo per spegnere le fiamme a 5 metri dal recinto di casa nostra".

sa. fe.