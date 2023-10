Meglio le manutenzioni che i libri dei sogni

Le domande che si pone la signora Ada di Gallignano sono più che lecite e volentieri le giriamo all’amministrazione comunale. Stiamo purtroppo assistendo (non sulle colonne del nostro giornale) a una tendenza piuttosto ingenua da parte di questa giunta: ovvero proclami a lungo termine su progetti poco concreti per una sorta di libro dei sogni che alla città poco importa. Ecco forse è meglio tenersi per sé certi ragionamenti che giustamente si fanno per la città, magari annunciando invece interventi concreti, fattibili e a stretto giro di posta. Come le manutenzioni per le frazioni.