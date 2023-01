Melappioni: "Sottopasso, viabilità da rivedere"

"Quello del sottopasso e della viabilità di via Marconi è un problema serio e complesso che viene da lontano ed è stato trascurato negli anni. Noi abbiamo fatto diversi sopralluoghi e ci mettiamo la faccia" Così l’assessora Valeria Melappioni sulle criticità di via Marconi più volte sollevate dai residenti per i ripetuti incidenti di camper, furgoni e mezzi pesanti che non si accorgono della ridotta altezza del sottopasso ferroviario. La giunta sta studiando interventi e non esclude di poter introdurre il senso unico, dopo averlo condiviso con i residenti. L’ultimo schianto sabato notte quando un furgone si è disintegrato nel sottopasso. A sollevare la questione in aula la consigliera di maggioranza Lorena Santarelli: "Le carrozzelle per disabili non riescono ad accedere e in ultimo si è rotto un tubo della fognatura delle acque nere che sversa a lato nel sottopasso". "L’unica deputata a intervenire nel sottopasso è Rfi – ha spiegato l’assessora Melappioni – con la quale ci sono in corso delle interlocuzioni. Interverremo con una segnaletica più evidente anche a seguito dell’ultimo incidente di sabato. Siamo in pieno centro. Si potrebbe valutare un eventuale senso unico".