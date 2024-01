"Melma e puzza per il pesce: adesso basta"

Ci sono alcuni palazzi in rivolta lungo via Marconi, lato ferrovia. Il nemico, per così dire, è il pesce. O meglio, l’uso che ne fanno i dipendenti di un’azienda del settore ittico che lavorano in un magazzino situato all’altezza del pianoterra di un edificio in particolare, e nel piazzale di fronte al suo ingresso, piazzale rifatto in tempi recenti, con tanto di sampietrini nuovi. Qui il pesce viene caricato e scaricato su camioncini, dai quali però fuoriesce regolarmente del liquame; altro liquame cola dalle cassette usate per il trasporto. Risultato: per terra rimangono liquidi ‘acidi’ che poi si mescolano al getto d’acqua che, non sempre, viene spruzzato sul piazzale per pulire. Questa sarebbe l’intenzione. In realtà si forma una specie di ‘melma’ maleodorante che i residenti si portano fin dentro casa. I liquami hanno addirittura rovinato, corrodendola, la pavimentazione. Un inquilino commenta: "E’ come se qualcuno venisse sotto casa vostra a lavare la macchina. Solo che in questo caso c’è di mezzo il pesce, che non manda certo un buon odore".

E qui sorge il secondo problema, quello ‘olfattivo’. A causa della puzza provocata dal pesce c’è chi addirittura tiene le finestre chiuse, anche d’estate. Le esalazioni coinvolgono così vari edifici. Il già citato magazzino non contribuisce a migliorare le cose: manca di canna fumaria (i cattivi odori finiscono così sotto le finestre dei primi piani) e né gli infissi né la porta d’ingresso sembrano a norma. Non solo scarseggia la pulizia, ma spesso le cassette di pesce messe sopra il tetto dei furgoni attirano i gabbiani, con tutte le conseguenze del caso... Gli inquilini dei vari condominii, esasperati per l’intollerabile situazione, chiedono controlli. "Non siamo cittadini di serie B. Cosa si direbbe se questo accadesse in centro? E’ scandaloso".