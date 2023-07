Melodie e ritmi sotto le stelle Di Toro dal blues al ragtime

"Melodie e ritmi sotto le stelle". E’ il sottotitolo del ‘Blue Moon festival’, rassegna di musica dal vivo di qualità ospitata dalla trattoria Sardella di Ancona. Stasera (ore 20.30, info www.trattoriasardella.it) il quarto appuntamento della serie avrà come protagonista lo straordinario Michele Di Toro. Non ha programma e non ha genere il concerto che il pianista proporrà al pubblico. E’ piuttosto un viaggio senza rotta dalla musica classica al jazz, da blues al ragtime, dalla musica etnica a quella pop, interpretate sempre con una forte componente improvvisativa. Grazie ad abilità tecniche e ritmiche straordinarie Di Toro riesce a spaziare nei vari generi musicali, intrecciandoli, mixandoli e creando funambolici percorsi sulla tastiera. Apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico, è considerato uno dei più grandi pianisti italiani.

Il musicista raramente inizia un concerto con una scaletta definita. L’energia del pubblico, la location e il pianoforte gli indicano la strada da percorrere. Ed è sempre una strada piena di sorprese, imprevedibile e straordinaria. Nel suo migrare da un genere all’altro Michele Di Toro propone spesso fusioni tra diversi linguaggi musicali, soprattutto quando si esibisce nei recital per pianoforte solo, coma accadrà questa sera. Più che un mero esercizio stilistico è la ricerca continua di un contesto ideale che gli consenta di esprimersi mettendo in campo le sue innegabili doti: tecnica eccezionale, creatività, swing pulsante, suono limpido e penetrante, gusto armonico raffinato, sorprendente senso del ritmo e della coloritura.

Il ‘Blue Moon festival’ è organizzato da Muses, scuola di musica moderna con sede ormai da 37 anni ad Ascoli Piceno, e che da settembre sarà operativa anche ad Ancona. Muses ha ‘motivato’ la nota trattoria affinché accogliesse l’intrattenimento dal vivo in connubio con il sapore della tradizione.