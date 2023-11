"Melodie sulle corde" per un Natale in musica Il Rotary Club Ancona Conero organizza un concerto di Natale con chitarre, pianoforte e voci magiche per un'atmosfera calda e natalizia, a scopo di beneficenza. Un programma di livello con musicisti di grande valore. Ingresso ad offerta. Ricavato a favore del Centro sociale "Papa Giovanni XXIII".