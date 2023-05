Meloni, Salvini e Tajani Sul palco c’è Pino Insegno

I ‘tre tenori’ del centrodestra pronti a sbarcare in città per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti con due notizie importanti. La prima è il sito scelto dalla coalizione per il comizio condiviso dalla Premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e dai suoi due Vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia): il palco sarà montato in piazza Roma e non in piazza Cavour. E poi l’annuncio ufficiale di ieri: a presentare l’evento elettorale nel capoluogo delle Marche sarà Pino Insegno, noto e apprezzato attore, comico e doppiatore destinato ad assumere ruoli molto importanti all’interno del nuovo palinsesto televisivo nazionale. Si preannuncia dunque anche come un vero e proprio show quello che andrà in scena lunedì prossimo (8 maggior, ore 17,30) nella centralissima piazza. La stessa che Giorgia Meloni scelse per il suo comizio elettorale il 23 agosto scorso in vista del trionfo alle politiche del 25 settembre 2023. Quel giorno fu un bagno di folla, ma la piazza, molto più piccola rispetto alle altre in città, aumentò la risonanza del pubblico presente, in parte mescolato col lo struscio del corso. Ecco perché stavolta si pensava che il centrodestra non avesse problemi a riempire anche piazza Cavour vista la presenza contemporanea dei leader de tre partiti che hanno vinto le elezioni. Piazza Roma scelta anche dal centrosinistra per il comizio di Elly Schelin, segretaria del Partito Democratico, ad Ancona per sostenere Ida Simonella due giorni dopo, mercoledì 10 maggio.