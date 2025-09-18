Meloni spinge il centrodestra: "Acquaroli ha cambiato le Marche"

"Fidatevi di un politico che fa più di quanto parli, al contrario di uno che parla più di quanto fa". L’attestato (forte) di stima per Francesco Acquaroli, ricandidato governatore del centrodestra unito alle regionali del 28 e del 29 settembre, arriva dalla premier Giorgia Meloni. C’è una piazza Roma gremita – nella giornata marchigiana del "derby delle piazze" – da circa ottomila persone, ad Ancona, per l’arrivo dei leader nazionali. Apre il "padrone di casa": il sindaco Daniele Silvetti. Che evoca i ricordi di settembre 2020 (e l’arrivo, sempre lì, dei leader nazionali, prima dell’affermazione alle politiche) e maggio ‘23 (stessi set e interpreti, per l’azzurro che poi si cucì la fascia tricolore). Invoca il "buon governo di Acquaroli", "il suo stile". Chiama l’ovazione, che c’è. Tocca alle civiche di coalizione (per Civici Marche Giacomo Rossi, che dice "proseguiamo contro le sinistre tenebre", e per I Marchigiani per Acquaroli, Arnaldo Giorgi, "crediamo in questo progetto"). Quindi il segretario nazionale dell’Udc, Antonio De Poli ("ci hanno lasciato una regione ferma, senza prospettiva. Ora guarda al futuro"), e il presidente nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi ("i gufi e la sinistra si tranquillizzino, continueremo a governare noi e a farlo bene"). Ed ecco, quindi, Acquaroli. Impernia il discorso su due concetti: La "dignità", ritrovata dalle Marche, dirà, e le "aspirazioni", sulle ambizioni del domani. In più, sostiene l’uscente presidente, con un "governo che si fa interprete delle nostre istanze". Parte della sanità: "Abbiamo ridato centralità ai territori: ci accusano, ma i problemi sono stati creati da loro". Poi opere infrastrutturali ed economia ("cresciamo nel Pil"). Sul passato, stoccata agli avversari. Del tipo: "Dov’erano quando entravamo in transizione?" Chiude: "Vogliamo finire questo lavoro straordinario che abbiamo iniziato". Raccolto il lungo applauso, tocca ai vicepremier. Prima Antonio Tajani, che cita Silvio Berlusconi: "Quando Acquaroli vinse, gli telefonò e gli disse: ‘Forza Italia sarà sempre con te’. Così è. Qualche giorno fa lo ha ricordato Acquaroli"). Parlerà anche dell’opportunità della Zes. Poi Matteo Salvini, quota Lega, reduce dall’inaugurazione del ristrutturato Interporto a Jesi: "In tre anni abbiamo fatto quello che non avevano fatto i compagni in trenta". Gran finale con la presidente del Consiglio, Meloni. Sulle Marche, una "regione operosa e orgogliosa, che aveva tanti problemi che gli altri non sistemavano. Con Francesco abbiamo creato una filiera". Sulle infrastrutture ("senza, non competi"), per la premier un lavoro per "permettere ai marchigiani di poter esprimere il loro valore e potenziale". Dunque, "le risposte sono iniziate ad arrivare. L’occupazione nelle Marche cresce più della media nazionale, l’export si è rafforzato, il turismo ha numeri mai visti prima. Sanità? Ci ricordiamo bene quando gli ospedali li chiudevano. Ci vuole onestà intellettuale". Plaude la riforma sanitaria di Acquaroli e, aggiunge, si stanno "riequilibrando i servizi, senza aumentare le tasse". Parla di "cambio di passo" su "ricostruzione post sisma" e "alluvione". Vogliono continuare a "sconfiggere il declino" per "parlare di una regione che stupisce le altre". Tra bandiere e selfie, a margine Acquaroli risponde a una domanda sulla cessione del Gruppo Api all’azera Socar. "Stamattina (ieri, ndr) – dice – ho parlato con il ministro Urso, che mi ha detto che dobbiamo aspettare le comunicazioni ufficiali per intraprendere i percorsi naturali che in questi casi si devono fare, a tutela del sito produttivo e della nostra economia. Me l’ha garantito Urso, ma non c’erano dubbi". Sul futuro della raffineria falconarese? "Mi fido del governo".