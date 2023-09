Memorial Enzo Tesei: Uisp a SENIGALLIA per celebrare lo sport

A dieci anni dalla scomparsa dello storico fondatore e Presidente del Comitato Territoriale Uisp di Senigallia, l’Associazione si prepara a ricordare la figura di Enzo Tesei che ha dedicato tutta la sua vita allo sport per tutti e ai valori del rispetto, della lealtà e dei sani stili di vita. Un’occasione di ritrovo e incontro per gli amanti dello sport, con appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza. Si inaugurerà il calendario degli eventi con un seminario sulla riforma dello sport in programma questa mattina alle 9,30 presso il Palazzetto Baviera di Senigallia. Il Memorial proseguirà, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24, con gli appuntamenti di sport per tutti negli impianti sportivi delle Saline che saranno aperti al pubblico gratuitamente. Un modo, dunque, per celebrare insieme lo sport vissuto nella maniera più semplice e autentica, coinvolgendo tutta la comunità a cui Enzo Tesei si è dedicato con passione, entusiasmo e dedizione per una vita intera. Sport che sarà protagonista anche nel primo week-end di ottobre con ‘Io corro per la vita’ la passeggiata in Rosa per le vie del centro.