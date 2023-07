Memorial Gianluca Bottacin: Olimpia Milano vs Tortona a Vigevano - BASKET

Sarà una sfida di altissimo livello quella che animerà la seconda edizione del Memorial Gianluca Bottacin, evento in programma il 6 settembre al palasport di via Cappuccini a Vigevano. Ad affrontarsi saranno infatti i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano e la Bertram Tortona, una delle squadre rivelazione degli ultimi anni. L’appuntamento è stato presentato ieri mattina alla presenza della dirigenza della Cat Vigevano, la seconda squadra cittadina della quale Bottacin è stato a lungo dirigente, con il presidente Marco Merlotti e la vice presidente Roberta Bauer. Presente anche la moglie Roberta Sala e il club manager di Tortona Giacomo Carrera. La vendita dei biglietti (previsti di costo variabile tra i 10 ed i 20 euro più un parterre da 19 posti a 50 euro) è già attiva sul circuito Vivaticket. Anche per questa seconda edizione il ricavato dell’evento sarà destinato alla Fondazione Tog che dal 2011 si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare la Paralisi cerebrale infantile. A breve l’assocuazione aprirà una nuova e più moderna sede in viale Jenner a Milano.

Umberto Zanichelli