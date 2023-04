"Memorial Run" coi Black Devils Mc

Coniugare al tempo stesso il ricordo di un amico che non c’è più e la solidarietà. È quanto promuoveranno per domani i motociclisti del collettivo ‘Black Devils Mc’ tramite il raduno ‘Memorial Run’. Un appuntamento particolarmente sentito dagli organizzatori per non dimenticare un "fratello" prematuramente scomparso, Leonardo Salamida, e fare della beneficenza nei confronti del canile Anita di Falconara. I centauri si sono dati appuntamento alla Rotonda di Senigallia alle 15 per ovviare alle pratiche di iscrizione e partiranno, sempre da lì, una manciata di minuti prima delle 16 per compiere un giro nell’hinterland anconetano. Alle 17.30 è in programma un aperitivo on the road al Fork Biker Lifestyle di Marzocca. Quindi, un’ora dopo, raggiungeranno lo chalet balneare Caracas di Falconara dell’imprenditore Simone Vannini, dove trascorreranno la cena e il dopo cena con la musica live di Sleazer. L’incasso del motoraduno sarà devoluto all’associazione Anita, che gestisce il canile di via delle Caserme, una delle tappe del Memorial Run. L’evento è stato patrocinato dai Comune di Senigallia e Falconara. Per info si può contattare l’organizzatore Poli via WhatsApp al 340.1048506.