"Memorie di Carta", tante emozioni

Ha registrato il tutto esaurito l’anteprima del docufilm "Memorie di Carta" proiettato domenica nella suggestiva cornice della Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani Fabriano, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto immergersi in un racconto intenso ed emozionante che ha reso omaggio alla tradizione cartaria fabrianese, simbolo di eccellenza e di identità non solo per la città ma per l’intero territorio marchigiano. Le due proiezioni in programma – entrambe sold out – hanno confermato l’interesse e l’affetto verso una storia che da secoli unisce arte, industria, lavoro e creatività. "Questo documentario è un tributo alla memoria collettiva custodita tra questi muri - ha detto la regista Francesca Muci -È la storia di come un’impresa italiana sia diventata un’icona globale, non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma per la sua capacità di unire passione umana e visione industriale, creando un ponte tra il passato e il futuro". Un viaggio emozionante nella storia delle Cartiere Miliani e della sua comunità, a partire dalla sua fondazione con Pietro Miliani in tre secoli di storia fino a oggi. È qui a Fabriano che nasce per la prima volta in Italia un sistema industriale addetto alla produzione della carta, che si evolve e prende piede in tutto il mondo da una tradizione che affonda le sue radici nel medioevo. Memorie di Carta immerge gli spettatori nel racconto grazie ai ricordi offerti dai protagonisti, cresciuti nelle storiche cartiere Miliani, come Mauro che annovera tra i primi ricordi i suoi anni all’asilo della cartiera prima di diventarne un dipendente prezioso e soprattutto le donne, le cartare, le cui mani hanno tagliato, selezionato, contato e scelto i fogli di carta e ricamato preziose filigrane.

sa. fe.